Красноярский Фредди Меркьюри на такси попал в ДТП: водитель погиб

СЕГОДНЯ 11:31 2019-12-30T11:31:30+03:00

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В субботу, 28 декабря, известный красноярский фотограф Михаил Маклаков направлялся на такси в бар Mods, чтобы выступить в образе Фредди Меркьюри на трибьют-шоу. Но в баре Михаила так и не дождались. Около 21.30 на Брянской такси, в котором ехал фотограф, попало в ДТП. Водитель Toyota Runx допустил столкновение с Kia Sorento, пояснили в ГИБДД.

Водитель такси Toyota Runx погиб, пассажира увезли в больницу,. Что касается Kia, то в машине никто не пострадал. Известно, что 31-летний водитель такси частенько лихачил. За последний год привлекался к административной ответственности 16 раз.

Известно, что Михаил Маклаков в себя пришел только на следующий день в больнице, тогда друзьям и стало известно о происшествии. В каком состоянии находится известный фотограф - пока не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU