СЕГОДНЯ 08:42 2019-12-31T08:42:31+03:00

Не запивайте оливье газировкой! Красноярцам рассказали, как встретить Новый год без последствий. Фото: Мария ЛЕНЦ

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Красноярцам рассказали, как отпраздновать Новый год без вреда для здоровья. Несколько простых рекомендаций дали специалисты краевого Роспотребнадзора.

Первое: покупайте продукты только в местах санкционированной торговли. Особенно, если речь идет о консервах или скоропорте. Брать с рук продукты домашнего приготовления – сало, рыбу, грибы, консервы – нельзя.

Понятно, что при покупке надо изучить условия реализации, срок годности и информацию на этикетке. Маркировка должна содержать сведения об изготовителе, его юридическом и фактическом адресе, составе и массе продукта, дате изготовления, условиях хранения, пищевой ценности.

Приобретая в магазине готовую пищу, посмотрите на время изготовления продукта и срок его реализации. Полуфабрикаты, изделия из мяса нужно обязательно подвернуть повторной термообработке. А пирожные с кремом и торты держите только в холодильнике.

Если готовите дома, имейте в виду:

- соблюдайте правила гигиены, сроки годности и условия хранения пищевых продуктов, особенно скоропортящихся;

- зелень, овощи и фрукты тщательно промывайте (лучше кипятком);

- салаты, изделия из рубленого мяса, студень готовить в небольших количествах. Остатки блюд не должны храниться больше суток. Важно: заправляйте майонезом/сметаной все порции сразу;

- если готовая пища остается на следующий день, ее надо прокипятить или прожарить;

- не держите скоропорт и готовые салаты при комнатной температуре больше двух часов;

- Если вы болеете, заниматься приготовлением пищи для семьи и гостей нельзя;

В холодильнике соблюдайте правила товарного соседства.

За столом не старайтесь попробовать все блюда. Чем разнообразнее еда, тем больше нагрузка на пищеварительную систему. Лучше, если на столе будет больше овощных салатов и закусок.

Не надо запивайте пищу газированными напитками. Не налегайте на алкоголь. Избегайте переедания, вместо этого желательно прогуляться на свежем воздухе или потанцевать.

ИСТОЧНИК KP.RU