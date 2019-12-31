31 декабря в Красноярске ожидается пиковое потребление холодной воды
31 декабря в Красноярске прогнозируют пиковое потребление холодной воды. Об этом сообщили в пресс-службе компании «КрасКом».
... Каждый год в новогоднюю ночь проверяются на прочность водозаборы, трубопроводы, очистные сооружения, насосные станции, а главное, дежурный персонал на объектах «КрасКома». Такова особенность подготовки к праздникам, что в последний день жители активно используют холодную и горячую воду. Потребление воды резко прекращается за пять минут до боя курантов, когда все садятся за стол. Возобновится водоразбор примерно через час уже в 2020 году.
Например, год назад 31 декабря подача холодной воды в город составила более 500 тыс. м³, что выше среднестатистических показателей на 50 тыс. м³. Зимой в обычные дни «КрасКом» подает 420–440 тыс. м³ воды в сутки.
Не забывайте про мусорное ведро
Однако наибольший удар новогодних каникул приходится на сети водоотведения и канализационно-насосные станции. К сожалению, зачастую жители используют унитаз вместо мусорного ведра, и в городскую канализацию попадают категорически запрещенные предметы: остатки салатов и другой еды с новогоднего стола, средства личной гигиены, полотенца и прочие текстильные изделия домашнего обихода.
Неправильная эксплуатация внутридомовых систем водоотведения неизбежно ведет к засорам уличных сетей и выходу стоков на дворовую территорию или проезжую часть. Избежать этого возможно только единственным способом — сливать в канализацию только жидкие бытовые отходы.
КОНКРЕТНО
В случае перебоев в подаче холодной воды или выходу стоков на поверхность необходимо звонить в Центральную диспетчерскую службу «КрасКом» по телефону 211-39-63. Заявки принимаются круглосуточно.
ИСТОЧНИК KP.RU