2019-12-30T09:57:53+03:00
Общество

Полицейские отогрели замерзшего в -30 на трассе дальнобойщика и его грузовик

Машина заглохла неподалеку от Новоселово, в Красноярском крае
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Фото: ГУ МВД по Красноярскому краюФото: ГУ МВД по Красноярскому краю
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В морозы на дорогах опасно. У водителя грузовика MAN, например, перемерзло дизельное топливо неподалеку от Новоселово в Красноярском крае. И все. Машина встала. На улице мороз минус 30 градусов. Пока грузовик остывал, еще можно было согреться в кабине, а потом замерзнуть насмерть - дело часа. Благо, мужчине помог экипаж ДПС, который находился на маршруте патрулирования. Полицейским о бедствующем на 220 километре дороги Р-257 «Енисей» дальнобойщике сообщили другие водители.

- Экипаж дорожно-патрульной службы в составе лейтенанта Ивана Изотова и лейтенанта Андрея Зацепина немедленно отправился на место. Водитель грузовика MAN рассказал инспекторам, что направляется из Иркутска в Абакан, что транспортное средство исправно, но замерзло дизельное топливо. Полицейские посадили 43-летнего мужчину в теплый служебный автомобиль, а затем помогли отогреть грузовик, - рассказали в ГУ МВД по Красноярскому краю.- В результате транспортное средство удалось завести. Водитель поблагодарил дорожных полицейских и продолжил движение.

Напомним, что в Красноярском крае открыто 107 пунктов обогрева и питания для замерзающих водителй. Кроме того, всегда можно попросить о помощи полицию.

Единый телефон экстренных служб: 112

ИСТОЧНИК KP.RU

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