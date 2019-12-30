«В «дурку» увезут тебя и обколят уколами!» Воспитатели в санатории бьют и унижают детей
В противотуберкулезном санатории «Пионерская речка» в Красноярске (Лесная, 245) не все гладко, сообщает ТВК. Детей здесь систематически унижают и даже бьют. Известно об этом стало после того, как одна из посетительниц, которая навещает в санатории родственницу, стала свидетелем фактов грубого обращения с ребятишками. Случай не единичный.
Обращение воспитателей с детьми в противотуберкуленом санатории «Пионерская речка».Видео: ТВК
На видео малыш сидит, сжавшись на полу, а воспитатель в белом халатепытается поднять его. При этом кричит и бьет ребенка. Еще одно видео тоже не для слабонервных.
- Я сейчас «дурку» вызову - в «дурку» увезут тебя и обколят уколами! - грубо хватает сжавшегося на полу ребенка женщина во врачебном халате и колпаке.
- Не обколят, - возражает зареванный ребенок.
... Учреждение находится в ведении минздрава Красноярского края. В пресс-службе уже пояснили, что в санаторий выехали сотрудники с проверкой.
ИСТОЧНИК KP.RU