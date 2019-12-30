2019-12-30T07:15:26+03:00
Происшествия

В Канске при пожаре в частном доме обнаружили тело человека

Сразу идентифицировать его не удалось [видео]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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При аожаре в Канске погиб человек Фото: ЧП-КанскПри аожаре в Канске погиб человек Фото: ЧП-Канск
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В Канске произошел крупный пожар в одном из частных домов, передает паблик ЧП-Канск. Случилось все вечером в воскресенье, 29 декабря, на Заводской, 57. Пожарные прибыли на место около 20.00 - в доме уже стоял густой, ядовитый дым. Судя по переговорам экстренных служб, из-за него сразу найти человека не удалось. Площадь пожара составила 35 квадратных метров.

Нашли тело сгоревшего человека.Видео: ЧП-Канск

Осматривая шаг за шагом помещение, пожарные обнаружили тело человека со следами термического воздействия. Сразу определить пол несчастного возможности не было - огонь слишком повредил его.

В доме было сильное задымление Фото: ЧП-Канск

В доме было сильное задымление Фото: ЧП-Канск

На место происшествия вызвали медиков, которые констатировали смерть человека. Причина пожара устанавливается. В данный момент на месте работают дознаватели, они выяснят, носит ли смерть и пожар криминальный характер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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