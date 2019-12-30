2019-12-30T04:47:53+03:00
Общество

В Красноярском крае ищут дальнобойщика, ехавшего в Братск из Кемеровской области

З0-летний Виктор Федоров пропал
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Фото: Поиск пропавших детей - КрасноярскФото: Поиск пропавших детей - Красноярск
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Волонтеры «Поиска пропавших детей - Красноярск» объявили поиск 30-летнегго Виктора Федорова. Мужчина прропал прямо перед новым годом: 27 декабря, около 18.00 выехал на грузовой ГАЗели ( серый тент, белая кабина, г/н Е132ЕА рег.126) из Судженки (Яйский район Кемеровской области) в Братск. С тех пор о нем ни слуху ни духу - на связь с родными мужчина не выходит.

Поисковики говорят, что мужчина м ог поехать через Красноярск, но есть вероятность, что двигался по объездной Тайшет - Чунский - Братск.

Приметы Виктора Федорова : рост 165 сантиметров, худощавый, короткие темно-русые волосы, на большом пальце левой руки отсутствует ноготь.

Если вы видели человека на снимке или машину с этими номерами на трассе, свяжитесь с волонтерами. Возможно, машина сломалась, либо Федоров попал в ДТП. Телефон поисковиков: 89509966066 (круглосуточно).

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Красноярском крае ищут дальнобойщика, ехавшего в Братск из Кемеровской области
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