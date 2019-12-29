Под Красноярском полыхнул магазин пиломатериалов

СЕГОДНЯ 16:34 2019-12-29T16:34:42+03:00

Изменить размер текста: A A

В Емельяновском районе, на станции Минино, полыхнул магазин стройматериалов. Случилось все на второй Енисейской, 1/1 в 18.55 по местному времении, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Красноярскому краю. Спасатели говорят, изначально пожару был присвоен ранг № 2 (первый ранг - самый простой - прим. Ред.), однако позже стало очевидно, что пожар куда серьезнее.

- По прибытию первых пожарно-спасательных подразделений к месту пожара зафиксировано загорание в магазине стройматериалов на площади 1200 квадратных метров, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в региональном главке МЧС. - Пострадавших нет.

На тушении пожара работают 30 человек и 10 единиц техники, в том числе от МЧС России – 28 человек и 9 единиц техники. Информация уточняется: пока сложно сказать, что именно послужило причиной возгорания. Выводы сделают после тушения.

ИСТОЧНИК KP.RU