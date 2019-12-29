Жительница Дудинки своровала шубу подруги пока хозяйка спала

СЕГОДНЯ 14:11 2019-12-29T14:11:43+03:00

... и теперь ей грозит до 5 лет лишения свободы

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К жительнице Дудинки пришла в гости подруга. А когда ушла, хозяйка среди своих вещей не увидела дорогой норковой шубы и сотового телефона - все вместе тянет на 120 тысяч рублей. Случилось все, пока хозяйка спала, сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю. Далеко, впрочем, воровка не ушла.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемую по горячим следам. Ей оказалась ранее судимая 36-летняя знакомая потерпевшей, которая накануне находилась у нее в гостях, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск полицейские.

В отношении воровки возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК России (Кража). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. Сейчас воровку отпустили домой под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU