2019-12-29T11:30:41+03:00
Общество

Последнюю холодную ночь этого года жители Свердловского района провели без тепла

Тепло вернулось в квартиры красноярцев только утром
Екатерина ПЕРЫШКИНА
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Горячая вода вернулась только утромГорячая вода вернулась только утромФото: Мария ЛЕНЦ
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В ночь с 28 на 29 декабря произошел порыв магистральной трубы диаметром 900 на улице 60 лет Октября.Внештатная ситуация возникла на сетях Красноярской теплотранспортной компании.

"Тепло и горячая вода вернулись в квартиры жителей Свердловского района после ночной внештатной ситуации на ТЭЦ-2. Около 5 часов были завершены аварийные работы, ближе к 6.30 тепло появилось в квартирах"- сообщил на своей странице в соцсетях Илья Зайцев, депутат Законодательного собрания края.

Если в ваших квартирах низкая температура, нужно позвонить в единую городскую диспетчерскую службу «005». Там зафиксируют информацию и примут меры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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