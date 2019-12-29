2019-12-29T08:09:47+03:00
Спорт

Фигуристки заставили журналистов себя подождать

Во время пресс-конференции по итогам произвольной программы у женщин чемпионата России, журналистам пришлось существенно подождать
Екатерина ПЕРЫШКИНА
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Александра Трусова и Анна Щербакова на пресс-конференции вели себя скованоАлександра Трусова и Анна Щербакова на пресс-конференции вели себя скованоФото: Мария ЛЕНЦ
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Фигуристок и их тренера Этери Тутберидзе прессе пришлось ждать дважды. В самом начале ожидание продлилось более 25 минут. Затем спортсменки вышли с чемоданами, на вопросы отвечали односложно.

В самый разгар пресс-конференции появилась Этери и попросила журналистов прервать пресс-конференцию. Несмотря на то, что это – нарушение правил, тренер все-таки вывела своих подопечных, сказав коротко: «Надо». И полный зал прессы снова остался ждать. Через 7 минут девушки вернулись и мероприятие возобновилось. Как выяснилось позже, причиной отлучки фигуристок стала необходимость сделать фото для Instagram в духе «Тутбер-тим».

ИСТОЧНИК KP.RU

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