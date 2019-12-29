Фигуристки заставили журналистов себя подождать

СЕГОДНЯ 08:08 2019-12-29T08:09:47+03:00

Во время пресс-конференции по итогам произвольной программы у женщин чемпионата России, журналистам пришлось существенно подождать

Изменить размер текста: A A

Фигуристок и их тренера Этери Тутберидзе прессе пришлось ждать дважды. В самом начале ожидание продлилось более 25 минут. Затем спортсменки вышли с чемоданами, на вопросы отвечали односложно.

В самый разгар пресс-конференции появилась Этери и попросила журналистов прервать пресс-конференцию. Несмотря на то, что это – нарушение правил, тренер все-таки вывела своих подопечных, сказав коротко: «Надо». И полный зал прессы снова остался ждать. Через 7 минут девушки вернулись и мероприятие возобновилось. Как выяснилось позже, причиной отлучки фигуристок стала необходимость сделать фото для Instagram в духе «Тутбер-тим».

ИСТОЧНИК KP.RU