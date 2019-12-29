2019-12-29T05:34:39+03:00
Общество

Красноярским любителям спорта будет чем заняться на каникулах

В правительстве края подготовили спортивную программу на новогодние каникулы
Екатерина ПЕРЫШКИНА
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Красноярским лыжникам есть где покататьсяКрасноярским лыжникам есть где покататьсяФото: Мария ЛЕНЦ
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1 января состоится забег обещаний от площади перед БКЗ.

В 12:00 горожанам предлагают выйти на дистанцию 2020 метров. Необходимо зарегистрироваться на сайте I Love Running.

7 января состоится «Рождественский полумарафон» на острове Отдыха.

На забег будет объявлена дополнительная регистрация, которая обязательна для участия в соревнованиях. Каждый спортсмен получит медаль.

Со 2 января начнут работать крытые катки в «Арене. Север», «Кристалл арене», на стадионе «Локомотив», массовые катания в «Платинум-Арене».

5 января с 17:00 до 19:00 часов красноярцев пустят на лед стадиона «Енисей».

2 января заработает прокат лыж в комплексе «Радуга». Склон кластера «Сопка» будет работать все праздники с 13:00 до 22:00. Склоны «Бобрового лога» будут работать все каникулы в режиме выходного дня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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