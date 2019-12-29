Красноярским любителям спорта будет чем заняться на каникулах
1 января состоится забег обещаний от площади перед БКЗ.
В 12:00 горожанам предлагают выйти на дистанцию 2020 метров. Необходимо зарегистрироваться на сайте I Love Running.
7 января состоится «Рождественский полумарафон» на острове Отдыха.
На забег будет объявлена дополнительная регистрация, которая обязательна для участия в соревнованиях. Каждый спортсмен получит медаль.
Со 2 января начнут работать крытые катки в «Арене. Север», «Кристалл арене», на стадионе «Локомотив», массовые катания в «Платинум-Арене».
5 января с 17:00 до 19:00 часов красноярцев пустят на лед стадиона «Енисей».
2 января заработает прокат лыж в комплексе «Радуга». Склон кластера «Сопка» будет работать все праздники с 13:00 до 22:00. Склоны «Бобрового лога» будут работать все каникулы в режиме выходного дня.
ИСТОЧНИК KP.RU