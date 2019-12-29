2019-12-29T04:19:38+03:00
Общество

Красноярцам осталось потерпеть морозы меньше суток

Завтра синоптики прогнозируют резкое потепление
Екатерина ПЕРЫШКИНА
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Уже завтра в Красноярске потеплеетУже завтра в Красноярске потеплеетФото: Мария ЛЕНЦ
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По данным гидрометцентра 29 декабря в центральных и южных районах Красноярского края морозная погода, температура воздуха ночью -32,-37°, днём -25,-30°, на севере центральных районов местами ночью до -43°, днём до -38°, на дорогах центральных и южных районов сохранится гололедица.

Но уже завтра в Красноярске ожидается резкое потепление – до -13 градусов. А первые дни Нового года и вовсе порадуют горожан теплой погодой, предварительный прогноз на 1 января – около 5 градусов мороза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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