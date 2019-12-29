Красноярцам осталось потерпеть морозы меньше суток
Завтра синоптики прогнозируют резкое потепление
Уже завтра в Красноярске потеплеетФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:
По данным гидрометцентра 29 декабря в центральных и южных районах Красноярского края морозная погода, температура воздуха ночью -32,-37°, днём -25,-30°, на севере центральных районов местами ночью до -43°, днём до -38°, на дорогах центральных и южных районов сохранится гололедица.
Но уже завтра в Красноярске ожидается резкое потепление – до -13 градусов. А первые дни Нового года и вовсе порадуют горожан теплой погодой, предварительный прогноз на 1 января – около 5 градусов мороза.
ИСТОЧНИК KP.RU