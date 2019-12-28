2019-12-28T18:50:49+03:00
Происшествия

На юге Красноярского края в пожаре погибла семья с двумя детьми

Почему они не выбрались из дома и что стало причиной
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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На юге Красноярского края в пожаре погибла семья с двумя детьмиНа юге Красноярского края в пожаре погибла семья с двумя детьмиФото: Мария ЛЕНЦ
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В субботу, 28 декабря, в поселке Шунеры Шушенского района произошел пожар, унесший жизни четырех человек. Информацию «Комсомольской правде»-Красноярск подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Сигнал на пульт диспетчера поступил в 17:40 часов. К прибытию первых пожарно-спасательных подразделений частный жилой дом был охвачен огнем, произошло обрушение кровли. К тушению пожара привлекались 17 человек личного состава и 5 единиц техники, в том числе от МЧС России – 8 человек и 2 единицы техники. Площадь пожара составила 48 квадратных метров.

К сожалению, спасти проживающих в доме людей не удалось. Муж, жена и двое их сыновей, 4 и 5 лет, погибли. Что стало причиной пожара, будут выяснять дознаватели. Два наиболее вероятных варианта – это короткое замыкание или эксплуатация неисправного (или самодельного) бытового прибора. Вторая версия – неисправное печное отопление. Сейчас на территории юга края установилась морозная погода и люди, чтобы отопить жилище, зачастую пренебрегают требованиями пожарной безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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