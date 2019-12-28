СЕГОДНЯ 17:11 2019-12-28T17:11:41+03:00

В новогоднюю ночь в храмах Красноярска пройдет торжественное богослужение Фото: Мария ЛЕНЦ

Рассказываем, где и когда

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В ночь с 31 декабря на 1 января, в наступление новолетия по гражданскому календарю, в Красноярских храмах пройдут торжественные новогодние богослужения, сообщила «Комсомольской правде»-Красноярск пресс-служба Красноярской епархии.

Послушать Божественную литургию можно будет:

- Храм в честь Рождества Христова (улица Щорса, 44 а). Начало в полночь.

- Храм в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» (улица Тургенева, 29). Начало в 23:30 часа.

- Храм во имя пророка Иоанна Предтечи (Горького, 27). Начало в 23:30.

- Храм во имя апостола Андрея Первозванного (улица Тельмана, 38/1). Начало в 23:00 часов.

Добавим, что в новогоднюю ночь городской общественный транспорт будет ходить до 3:30 часов. Также в Рождественскую ночь будет организованы специальные автобусные маршруты, которые доставят верующих после торжественного богослужения домой. О расписании маршрута «КП» сообщит позднее.

ИСТОЧНИК KP.RU