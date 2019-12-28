СЕГОДНЯ 10:36 2019-12-28T10:36:14+03:00

В Красноярском крае из-за аварии в мороз без тепла остался целый поселок. Фот: администрация ЗАТО г.Железногорск

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В поселке Новый Путь под Железногорском произошла коммунальная авария, из-за которой жители многоэтажных домов лишились тепла. Как сообщили в администрации ЗАТО, причиной могла стать внештатная ситуация на ЛЭП, которая вызвала кратковременное отключение электроэнергии, в том числе на котельной поселка. После этого произошел гидравлический удар, вызвавший разрушение в теплосетях.

Первый порыв устранили накануне, 27 декабря, около 19 часов. К сегодняшнему утра выявлено еще три порыва. Там работают аварийные бригады. Параллельно специалисты исследуют остальные сети на предмет возможных разрушений.

- В настоящее время восемь домов отключены от центрального теплоснабжения. Вода во внутридомовых системах слита. Всего в этих домах проживает 188 человек. В 22 дома отопление подается в режиме пониженного давления. В загородный лагерь «Горный» эвакуирована женщина с двумя детьми. Остальные жители от эвакуации отказались, - сообщили в пресс-службе администрации. Глава ЗАТО г. Железногорск Игорь Куксин распорядился начать расследование причин происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU