Визит-центр в природном парке Ергаки не станет закрываться на новогодние каникулы

СЕГОДНЯ 09:03 2019-12-28T09:03:44+03:00

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О природном парке Ергаки знают за пределами Красноярского края и это неудивительно: туристов туда тянет удивительная природа и мягкий климат. А на продолжительных зимних каникулах на турбазах и в палаточных лагерях и вовсе паломничество со всей страны – и отдохнуть, покататься на сноуборде, лыжах и снегоходах, целыми семьями.

Дирекция парка приглашает гостей заповедной территории посетить визит-центр. Он будет работать все новогодние и рождественские праздники.

- В экспозиционном зале будут проходить экскурсии. Мы расскажем об удивительной природе парка и истории развития туризма. Также покажем фильм, как Ергаки выглядят летом и какие животные могут встретиться на экотропах. В сопровождении наших сотрудников туристы смогут отправиться до озера Радужного на снегоступах, - рассказал руководитель дирекции Игорь Грязин. Добавим, что визит-центр расположен на 614 километре автотрассы Р-257 «Енисей». Он открыт для посещения все дни с 9.00 до 20.00. Дополнительную информацию можно узнать по телефону 8-902-013-79-25.

И самое главное пожелание от МЧС: если отправляетесь в горы самостоятельными группами, не забудьте зарегистрироваться ради собственной безопасности. Сделать это можно:

- на посту МЧС (605 км автотрассы Р-257 в районе Ойского озера), тел. 8-904-893-41-29);

- или в визит-центре.

ИСТОЧНИК KP.RU