В Красноярском крае бывшая сотрудница обокрала банк на полтора миллиона

СЕГОДНЯ 07:02 2019-12-28T07:02:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудница одного из банков обокрала свое кредитное учреждение на 1,5 миллиона рублей. Случилось это еще 5 лет назад в Курагино. Но до сих пор точка в этом уголовном деле не поставлена. Приговор вынесен, женщина получила наказание в виде полутора лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и штраф на 200 тысяч рублей. Но пытается обжаловать решение суда.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой прокуратуры, в мае-июне 2014 года сотрудница банка воспользовалась личными документы одного из клиентов – паспортом, свидетельством ИНН, страховым. И оформила ипотечный договор на имя местной жительницы на 1,5 миллиона рублей.

Когда мошенничество вскрылось, было возбуждено уголовное дело. Во время следствия осужденная вину не признавала категорически, защищалась, выдвигала алиби одно за другим. Но стороне обвинения удалось доказать ее причастность к совершенному преступлению.

ИСТОЧНИК KP.RU