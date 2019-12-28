2019-12-28T05:49:49+03:00
Общество

В Красноярске музыканты духового оркестра дали концерт прямо в троллейбусе

Поздравили пассажиров мировыми хитами
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске музыканты духового оркестра дали концерт прямо в троллейбусе. Фото: пресс-служба администрации городаВ Красноярске музыканты духового оркестра дали концерт прямо в троллейбусе. Фото: пресс-служба администрации города
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Накануне новогодних праздников музыканты Красноярского духового оркестра устроили для горожан необычный сюрприз – дали концерт прямо в салоне троллейбуса № 7. Для всех пассажиров это стало приятной неожиданностью: зашли в троллейбус а там – труба, тромбон, валторн и туба в руках румяных исполнителей играют знакомые мелодии.

В исполнении оркестра прозвучали «В лесу родилась ёлочка», «Песенка крокодила Гены», «Ничего на свете лучше нету». А еще музыка из фильма «Джентльмены удачи», «Оранжевый галстук» группы «Браво», «Yesterday» группы The Beatles, попурри на темы песен группы «АВВА» и песни группы «Кино».

- Музыкальный подарок для горожан был организован в рамках акции «Прикоснись к Новому году!». Это серия небольших мероприятий, подготовленных творческими коллективами в преддверии Нового года, - рассказали в пресс-службе администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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