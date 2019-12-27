Новый год – 2020 в Красноярске: где посмотреть праздничный фейерверк

СЕГОДНЯ 17:37 2019-12-27T17:37:01+03:00

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Новый год – конечно, праздник семейный. Проверенная поколениями и временем примета гласит: как встретишь Новый год, так его и проведешь. Кто-то, конечно, по старинке будет отмечать праздник перед телевизором за накрытым столом, но для тех, кому не сидится дома, мы подготовили небольшой путеводитель по новогодней ночи. Итак, что ждет красноярцев в праздничную ночь на Татышеве и где смотреть праздничный фейерверк.

В праздничную ночь Татышев станет основным местом новогодней тусовки. Как рассказали в Центре реализации социальных проектов, празднование Нового года у главной елки начнется в 23.00. Организаторы запланировали для горожан большую программу: интерактивная развлекательная программа с конкурсами, творческие номера музыкальных групп, выступление фокусников, выступление президента на большом экране и… большой новогодний фейерверк. Закончится программа в 03.00.

А теперь - подробнее.

- В течение всей новогодней ночи гостей будет развлекать кавер-группа Rolls Royce band - команда ярких, молодых и профессиональных музыкантов. Будет шоу барабанщиков, в котором смогут принять участие и зрители, - рассказала пресс-секретарь Центра реализации социальных проектов Екатерина Суворова, - а вести мероприятие будут веселые снеговички, которые организовали театрализованную программу и интерактивы для зрителей.

Традиционно на большом светодиодном экране можно будет увидеть поздравление президента и услышать бой кремлевских курантов. Затем - новогодний салют, который продлится не менее 5 минут. После чего снеговички продолжат развлекать народ.

КСТАТИ

Праздничный фейерверк лучше всего будет просматриваться в самом Татышев-парке, а также со смотровой площадки ТРЦ Июнь.

ИСТОЧНИК KP.RU