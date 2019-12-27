2019-12-27T16:22:19+03:00
Спорт

«Я всегда стараюсь показать свой максимум»: Щербакова лидирует в короткой программе на ЧР по фигурному катанию

От Александры Трусовой Щербакова оторвалась на 3,5 балла
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Анна выступала под музыку из фильма «Парфюмер»Анна выступала под музыку из фильма «Парфюмер»Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Действующая чемпионка России Анна Щербакова лидирует в короткой программе на Чемпионате России по фигурному катанию. Безусловная фаворитка чемпионата набрала 79,93 балла. Тренером Анны Щербаковой является Этери Тутберидзе, которая буквально «кует» чемпионок. Фанаты фигурного катания предвкушали и боялись этой конкуренции - Трусова, Щербакова, Косторная.

Выступала Анна под музыку из фильма «Парфюмер», выполнив сложнейшую программу.

Анна Щербакова Фото: Мария ЛЕНЦ

Анна ЩербаковаФото: Мария ЛЕНЦ

- Я каталась от души, - рассказала журналистам Анна. - После последнего прыжка каталась уже от души. Я очень рада, что удается кататься. Живу сегодняшним днем, и для меня каждое соревнования очень важно. Я всегда стараюсь показать свой максимум. Тренеры сказали, над чем работать.

- Как будете отмечать Новый год?

- Будет небольшой перерыв в тренировках, поэтому будем отмечать с семьей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Чемпионат по фигурному катанию в Красноярске - 2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Я всегда стараюсь показать свой максимум»: Щербакова лидирует в короткой программе на ЧР по фигурному катанию
Трусова безупречно выступила под рев трибун, установив высокую планку для соперниц
Красноярца лишили квартиры после сделанной перепланировки
Дмитрий Алиев впервые стал победителем Чемпионата России по фигурному катанию-2019
В Красноярске синоптики на три дня объявили режим «черного неба»
У фигуриста Сергея Воронова из носа хлынула кровь
«В Красноярске шикарные зрители». Первая тройка чемпионата по фигурному катанию в танцах на льду оценила поддержку трибун
Короткую программу выиграл фигурист Макар Игнатов
Лучшими в танцах на льду на Чемпионате России-2019 стали Виктория Синицина и Никита Кацалапов
Порядка 20 автобусов не вышли на маршруты из-за морозов в Красноярске
В Красноярском крае ударят морозы до минус 43 градусов
Покормила во время езды. В ДТП в Красноярске пострадал младенец
В Абакане перед Новым годом выгорела торговая база с товаром
Таких в России мало. В Красноярске открыли цифровую подстанцию «Молодежная»
Житель Красноярского края засудил интернет-магазин «Вайлдберриз»
В Красноярском крае открыли 107 пунктов обогрева и питания для водителей
Биг Бен засиял прожекторами в честь Чемпионата России по фигурному катанию в Красноярске
Tele2 обеспечила связью и быстрым интернетом жителей малых населенных пунктов
Банк УРАЛСИБ подвел итоги первых двух туров акции «Болей за хоккей!»
Пострадавшие при жесткой посадке МИ-8 могут получить до 2 миллионов рублей
Достали из ледяной воды. На красноярском водохранилище две машины ушли под лед