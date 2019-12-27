«Я всегда стараюсь показать свой максимум»: Щербакова лидирует в короткой программе на ЧР по фигурному катанию
Действующая чемпионка России Анна Щербакова лидирует в короткой программе на Чемпионате России по фигурному катанию. Безусловная фаворитка чемпионата набрала 79,93 балла. Тренером Анны Щербаковой является Этери Тутберидзе, которая буквально «кует» чемпионок. Фанаты фигурного катания предвкушали и боялись этой конкуренции - Трусова, Щербакова, Косторная.
Выступала Анна под музыку из фильма «Парфюмер», выполнив сложнейшую программу.
Анна ЩербаковаФото: Мария ЛЕНЦ
- Я каталась от души, - рассказала журналистам Анна. - После последнего прыжка каталась уже от души. Я очень рада, что удается кататься. Живу сегодняшним днем, и для меня каждое соревнования очень важно. Я всегда стараюсь показать свой максимум. Тренеры сказали, над чем работать.
- Как будете отмечать Новый год?
- Будет небольшой перерыв в тренировках, поэтому будем отмечать с семьей.
ИСТОЧНИК KP.RU
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