2019-12-27T16:02:22+03:00
Спорт

Трусова безупречно выступила под рев трибун, установив высокую планку для соперниц

Фигуристка не делала свой фирменный «аксель», но он и не был заявлен а программе
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Журналистам фигуристка сказала, что у нее замерзла собака в КрасноярскеЖурналистам фигуристка сказала, что у нее замерзла собака в КрасноярскеФото: Мария ЛЕНЦ
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Александра Трусова феерично откатала короткую программу Чемпионата России по фигурному катанию. Выступала фигуристка под нескончаемый рев трибун и великолепно сделала «дорожку». А вот фирменный «аксель» Александра выполнять не стала, впрочем, он и не был заявлен в ее программе.

Для выступления фигуристка выбрала попурри из Пер Гюнта, песню Сольвейг и «В пещере горного короля». Звездная воспитанница Этери Тутберидзе набрала 76,46 балла, установив тем самым очень высокую планку для соперниц. К слову, фаворитками чемпионата являются Трусова, Щербакова и Косторная. Кто из них – интрига.

- Я довольна прокатом, - заявила Трусова журналистам. Правда, говорит, фигуристка, у нее замерзла любимая собака.

Отметим, что женское одиночное катание в России - традиционно сильнейшее в мире. Наблюдать за всеми без исключения фигурисками - истинное удовольствие. Отмечают это и комментаторы, и, конечно, зрители, которые буквально взрывают аплодисментами Платинум Арену в Красноярске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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