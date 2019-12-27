Трусова безупречно выступила под рев трибун, установив высокую планку для соперниц

СЕГОДНЯ 16:02 2019-12-27T16:02:22+03:00

Журналистам фигуристка сказала, что у нее замерзла собака в Красноярске Фото: Мария ЛЕНЦ

Фигуристка не делала свой фирменный «аксель», но он и не был заявлен а программе

Изменить размер текста: A A

Александра Трусова феерично откатала короткую программу Чемпионата России по фигурному катанию. Выступала фигуристка под нескончаемый рев трибун и великолепно сделала «дорожку». А вот фирменный «аксель» Александра выполнять не стала, впрочем, он и не был заявлен в ее программе.

Для выступления фигуристка выбрала попурри из Пер Гюнта, песню Сольвейг и «В пещере горного короля». Звездная воспитанница Этери Тутберидзе набрала 76,46 балла, установив тем самым очень высокую планку для соперниц. К слову, фаворитками чемпионата являются Трусова, Щербакова и Косторная. Кто из них – интрига.

- Я довольна прокатом, - заявила Трусова журналистам. Правда, говорит, фигуристка, у нее замерзла любимая собака.

Отметим, что женское одиночное катание в России - традиционно сильнейшее в мире. Наблюдать за всеми без исключения фигурисками - истинное удовольствие. Отмечают это и комментаторы, и, конечно, зрители, которые буквально взрывают аплодисментами Платинум Арену в Красноярске.

ИСТОЧНИК KP.RU