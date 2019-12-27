Красноярца лишили квартиры после сделанной перепланировки

СЕГОДНЯ 15:20 2019-12-27T15:20:15+03:00

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Пять «гостинок» вместо пятикомнатной квартиры – такую перепланировку устроил у себя житель Красноярска. Правда, ни у кого не спросил – самовольно обустроил в каждой кухню, душ, санузел и кладовую. В итоге, лишился права собственности на жилище, ведь перепланировка нигде не была согласована. Но не это главное, дизайнерский размах мужчины стал серьезной угрозой конструкции всего дома. Соседи заволновались. Прокуроры вынесли собственнику предписание вернуть все назад – согласно технической документации. Дали на это мужчине три месяца, но «гостинки» никуда не исчезли.

В итоге, был суд, который также обязал владельца привести жилье в норму. Он проигнорировал и решение суда. Такую самоуверенность, а главным образом, - угрозу дому, с рук мужчине не спустили. Администрация Советского района подала в суд иск с просьбой продать квартиру с публичных торгов. И решение принято в пользу администрации. Теперь приставы должны принудительно выселить жильца, а приводить квартиру в порядок будет другой собственник.

ИСТОЧНИК KP.RU