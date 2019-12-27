2019-12-27T15:29:59+03:00
Спорт

Дмитрий Алиев впервые стал победителем Чемпионата России по фигурному катанию-2019

Закончилась произвольная программа среди мужчин Чемпионата России-2019
Екатерина ПЕРЫШКИНА
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Дмитрий АлиевДмитрий АлиевФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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По итогам двух соревновательных дней победил Дмитрий Алиев. Второе место занял Артур Даниелян. Бронзу получил Александр Самарин.

Напомним, что в произвольной программе выступили 16 фигуристов.

- Буду вставать на новые ботинки, - рассказал Дмитрий Алиев журналистам на пресс-конференции.

- А долго это - вставать на новые ботинки?

- Это - как повезет! На этих в первый день прыгал четверные прыжки. Какие буду покупать - еще не решил, я - экспериментатор.

В десятке баллы распределились следующим образом:

1. Дмитрий Алиев — 260,98

2. Артур Даниелян — 253,42.

3. Александр Самарин — 252,74.

Александр Самарин Фото: Мария ЛЕНЦ

Александр СамаринФото: Мария ЛЕНЦ

4. Макар Игнатов — 249,46.

5. Андрей Мозалёв — 240,55.

6. Даниил Самсонов — 240,21.

7. Пётр Гуменник — 238,08.

8. Антон Шулепов — 237,76.

9. Сергей Воронов — 233,82.

10. Андрей Зубер — 225,77.

ИСТОЧНИК KP.RU

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