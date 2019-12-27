Дмитрий Алиев впервые стал победителем Чемпионата России по фигурному катанию-2019
По итогам двух соревновательных дней победил Дмитрий Алиев. Второе место занял Артур Даниелян. Бронзу получил Александр Самарин.
Напомним, что в произвольной программе выступили 16 фигуристов.
- Буду вставать на новые ботинки, - рассказал Дмитрий Алиев журналистам на пресс-конференции.
- А долго это - вставать на новые ботинки?
- Это - как повезет! На этих в первый день прыгал четверные прыжки. Какие буду покупать - еще не решил, я - экспериментатор.
В десятке баллы распределились следующим образом:
1. Дмитрий Алиев — 260,98
2. Артур Даниелян — 253,42.
3. Александр Самарин — 252,74.
Александр СамаринФото: Мария ЛЕНЦ
4. Макар Игнатов — 249,46.
5. Андрей Мозалёв — 240,55.
6. Даниил Самсонов — 240,21.
7. Пётр Гуменник — 238,08.
8. Антон Шулепов — 237,76.
9. Сергей Воронов — 233,82.
10. Андрей Зубер — 225,77.
ИСТОЧНИК KP.RU
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