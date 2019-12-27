2019-12-27T14:44:31+03:00
Общество

В Красноярске синоптики на три дня объявили режим «черного неба»

В городе, по прогнозам, будут относительно высокий уровень загрязнения
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Предварительно - до понедельника, 30 декабряПредварительно - до понедельника, 30 декабряФото: Мария ЛЕНЦ
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Синоптики сообщили, что в ближайшие три дня экологическая обстановка в городе будет напряженной – этому способствуют метеоусловия. Ожидается, что воздух будет загрязненным (I группа, относительно высокий уровень загрязнения воздуха). В связи с этим в Красноярске с 19.00 пятницы, 27 декабря, объявлен режим неблагоприятных метеорологических условий. Предварительно – до 19.00 понедельника, 30 декабря.

Счетчики независимых экологов «Красноярск. Небо» пока не фиксируют в городе высокого загрязнения воздуха. Правда, воздух тяжелый в районе Взлетки, микрорайона «Живем» и в Покровке. Напомним, что недавно счетчики установили ученые СО РАН, а также имеются счетчики минэкологии, которые пока, правда, не фиксировали критических значений по загрязнению.

Добавим, что в предыдущий раз режим «черного неба» объявляли в Красноярске 23 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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