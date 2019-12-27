У фигуриста Сергея Воронова из носа хлынула кровь

СЕГОДНЯ 13:59 2019-12-27T13:59:37+03:00

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После выступления Сергея, во время поклона, болельщики увидели кровь, которую фигурист тщетно пытался остановить, закрываясь от зрителей.

Двукратный чемпиона России фигурист Сергей Воронов откатал произвольную программу на чемпионате России в Красноярске, получив у судей 154,21 балла. По результатам выступлений - это пока второе место, но разница с Артуром Даниеляном, у которого 177,77 балла, очень существенна.

ИСТОЧНИК KP.RU