2019-12-27T13:59:37+03:00
Спорт

У фигуриста Сергея Воронова из носа хлынула кровь

Рассказываем подробности
Екатерина ПЕРЫШКИНА
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Сергей ВороновСергей ВороновФото: Мария ЛЕНЦ
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После выступления Сергея, во время поклона, болельщики увидели кровь, которую фигурист тщетно пытался остановить, закрываясь от зрителей.

Двукратный чемпиона России фигурист Сергей Воронов откатал произвольную программу на чемпионате России в Красноярске, получив у судей 154,21 балла. По результатам выступлений - это пока второе место, но разница с Артуром Даниеляном, у которого 177,77 балла, очень существенна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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