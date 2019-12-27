2019-12-27T13:42:41+03:00
Спорт

«В Красноярске шикарные зрители». Первая тройка чемпионата по фигурному катанию в танцах на льду оценила поддержку трибун

Степановой и Букину подарили огромного медведя!
Татьяна АРОНОВА
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Степанова и Букин заберут красноярского мишку домойСтепанова и Букин заберут красноярского мишку домойФото: Мария ЛЕНЦ
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Вчерашний итог в ритмическом танце, определивший тройку лидеров, произвольная программа не поменяла. Все остались при своих местах по итогу двух программ. Хотя Александра Степанова и Иван Букин и стали лучшими в произвольной программе, общий итог не изменился – второе место. И, что особенно приятно, еще раньше судей программу оценили красноярские зрители: спортсменов забросали мягкими игрушками, подарили огромного медведя. Пока это рекорд по величине игрушек!

- Мы заберем его домой, мы все игрушки храним, нам это очень приятно, - рассказал журналистам Иван Букин. – Зрители в Красноярске шикарные, поддерживали аплодисментами каждый элемент!

Поддержку трибун отметили все пары-призеры. И готовят для них ответные подарки.

- Завтра на тренировке замутим новый танец для показательных выступлений, - говорит Джонатан Гурейро. – Своим выступлением мы довольны, задачу попасть на чемпионат Европы выполнили, зрителей порадовали.

- Две недели назад на Гран-при наш прокат был более легким, воздушным, сегодня более рабочий, мы старались выполнить все элементы чисто, - говорит чемпион России Никита Кацалапов. – Все наши соперники катаются очень круто, мы все идем нога в ногу, это добавляет адреналина. Но если кто-то не хочет выиграть, то не надо и приезжать на соревнования!

Чемпионская пара Синицына-Кацалапов позволит себе только два отдыха, 31 декабря и 1 января. А потом снова на лед, на тренировки и участие в шоу.

Впереди – чемпионат Европы, спортсмены готовятся выступать даже под нейтральным флагом. Подробности здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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