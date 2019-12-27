Короткую программу выиграл фигурист Макар Игнатов

СЕГОДНЯ 13:20 2019-12-27T13:20:45+03:00

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В мужских одиночных соревнованиях на чемпионате России-2019 победил Макар Игнатов. За своё выступление он получил от судей 88,88 балла. Этот результат стал лучшим в карьере 19-летнего фигуриста. Второе место занял Андрей Мозалёв, прокат которого оценили на 88,34 балла. Замкнул тройку Пётр Гуменник с результатом 88,06 балла.

Сейчас мужчины катают произвольную программу. Выступают 16 фигуристов. Накануне выступления стало известно, что Глеб Лутфуллин снялся с соревнований.

ИСТОЧНИК KP.RU