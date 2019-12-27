Лучшими в танцах на льду на Чемпионате России-2019 стали Виктория Синицина и Никита Кацалапов
По итогам двух прокатов пара стала второй в произвольном танце (132,31), но выиграла по сумме двух программ (220,74). Второе место заняли Александра Степанова и Иван Букин, уступив лидерам всего лишь один балл по сумме (219,72). Именно Степанова и Букин были главными конкурентами Синициной и Кацалапову, так как выиграли произвольный танец (132,59). Бронзу на чемпионате России завоевали Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро (197,73).
Эта победа для Виктории и Никиты уже вторая. В прошлом году Синицина и Кацалапов также заняли первое место на Чемпионате России. В этом сезоне пара выиграла уже третий старт за год.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Чемпионат по фигурному катанию в Красноярске - 2020»