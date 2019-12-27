В Абакане перед Новым годом выгорела торговая база с товаром

СЕГОДНЯ 09:29 2019-12-27T09:29:21+03:00

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Крупный пожар произошел в ночь на пятницу, 27 декабря в Абакане - на Хлебной выгорела торговая база вместе с товаром. Отметим, что двухэтажное здание расположено в месте, где абаканцы традиционно привыкли делать крупные покупки. Как рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в ГУ МЧС по Хакасии, сообщение о пожаре на пульт дежурного поступило глубокой ночью, в 01. 22 минуты. К месту возгорания стянули крупные силы - 72 человека личного состава и 22 единицы техники и пожарный поезд.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/752079" frameborder="0"></iframe> Пожар на торговой базе в Абакане.Видео: ГУ МЧС по Хакасии

Когда пожарные прибыли на место, из-под кровли во всю валил густой дым - горело потолочное перекрытие, утеплитель крыши и все здание изнутри. Несколько часов пожарным понадобилось для того, чтобы не допустить распространения огня на соседние здания и локализовать пламя. В итоге, площадь пожара составила 2 000 квадратных метров. Локализовав пламя в 03.46, пожарные приступили к завершающей стадии тушения. Проливка здания шла все утро.

О причинах пожара пока заявлений не было - ее установят дознаватели. Однако известно, что распространению огня поспособствовало позднее обнаружение. Хозяина базы в момент ЧП на месте не было. О размере убытков пока также не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU