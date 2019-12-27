Таких в России мало. В Красноярске открыли цифровую подстанцию «Молодежная»

СЕГОДНЯ 09:03 2019-12-27T09:03:19+03:00

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Подстанция «Молодежная» - вторая цифровая подстанция в Красноярском крае - торжественно запущена в работу. На ее реконструкцию ушло более 400 миллиардов рублей. И вложения того стоили, ведь подстанция снабжает 5 центральных тепловых пунктов, 6 водопроводных насосных станций, 6 общеобразовательных школ, 9 детских садов, 8 больниц, микрорайон с количеством населения 8 070 человек и ряд административных зданий. И это при неполной загрузке. Мощности подстанции позволяют присоединить множество новых потребителей - свободен для этого объем в 14 МВт.

За открытием в режиме видеоконференцсвязи следил министр энергетики России Александр Новак.

- Знаю, насколько важны и необходимы эти объекты и в Красноярске, и в других регионах. Проделана огромная работа и строителей, и подрядчиков и проектировщиков, и конечно, сотрудников компании «Россети». Также хочу поблагодарить региональные власти, которые активно содействовали тому, чтобы такие объекты появлялись в регионах, - отметил Новак.

Поблагодарил энергетиков и губернатор Красноярского края Александр Усс - за большую помощь в подготовке к Универсиаде.

ИСТОЧНИК KP.RU