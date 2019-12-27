2019-12-27T08:14:44+03:00
Общество

Житель Красноярского края засудил интернет-магазин «Вайлдберриз»

Ему прислали не тот ноутбук
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Покупатель отсудил 9 тысяч рублейПокупатель отсудил 9 тысяч рублейФото: Мария ЛЕНЦ
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Житель Ачинска отсудил у интернет-магазина «Вайлдберриз» 9 тысяч рублей. Купил там ноутбук. Однако ему прислали вовсе не тот, который он заказывал, - технику другой марки. От товара мужчина решил отказаться, расторгнув договор и вернув компьютер. Деньги интернет-магазин вернул при этом далеко не сразу – затянули.

Мужчина обратился в краевой Роспотребнадзор, специалисты которого вышли в суд, чтобы взыскать неустойку, компенсацию морального вреда и штраф с интернет-магазина.

Мировой суд встал на сторону потребителя и взыскал «Вайлдберриз» 5,5 тысяч рублей неустойки, 500 рублей компенсации морального вреда и 3 тысячи рублей штрафа. Решение вступило в законную силу.

Добавим, что владелица «Вайлдберриз» Татьяна Бакальчук включена в список Forbes, как одна из богатейших женщин России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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