Житель Красноярского края засудил интернет-магазин «Вайлдберриз»
Житель Ачинска отсудил у интернет-магазина «Вайлдберриз» 9 тысяч рублей. Купил там ноутбук. Однако ему прислали вовсе не тот, который он заказывал, - технику другой марки. От товара мужчина решил отказаться, расторгнув договор и вернув компьютер. Деньги интернет-магазин вернул при этом далеко не сразу – затянули.
Мужчина обратился в краевой Роспотребнадзор, специалисты которого вышли в суд, чтобы взыскать неустойку, компенсацию морального вреда и штраф с интернет-магазина.
Мировой суд встал на сторону потребителя и взыскал «Вайлдберриз» 5,5 тысяч рублей неустойки, 500 рублей компенсации морального вреда и 3 тысячи рублей штрафа. Решение вступило в законную силу.
Добавим, что владелица «Вайлдберриз» Татьяна Бакальчук включена в список Forbes, как одна из богатейших женщин России.
ИСТОЧНИК KP.RU