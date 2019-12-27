Биг Бен засиял прожекторами в честь Чемпионата России по фигурному катанию в Красноярске

СЕГОДНЯ 07:38 2019-12-27T07:38:13+03:00

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Красноярский Биг Бен теперь сияет прожекторами. Прямо в небо. Как сообщили в администрации Красноярска, заработали они в честь Чемпионата России по фигурному катанию. Четыре световых луча включили во вторник, 26 декабря. Помимо всего прочего прожекторы еще и вращаются. Работать они будут на постоянной основе, так что, можно сказать, это новая приятная для горожан традиция.

Когда установятся плюсовые температуры, прожекторы будут включать каждый час вместе с боем курантов. Помимо этого будет включаться и светодинамический режим - именно в таком режиме прожекторы вращаются. Прожекторы установили, когда часы ремонтировали.

Напомним, что к Новому году главные часы Красноярска обновили и набор мелодий. Теперь там звучат всенародно любимые новогодние композиции - «Пять минут», «Танец феи Драже», марш из балета «Щелкунчик».

ИСТОЧНИК KP.RU