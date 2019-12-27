Банк УРАЛСИБ подвел итоги первых двух туров акции «Болей за хоккей!»

СЕГОДНЯ 07:12 2019-12-27T07:12:01+03:00

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Акция проводится для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, держателей бизнес-карт Mastercard, выпущенных Банком УРАЛСИБ. Всего в рамках акции разыгрываются 200 билетов на матчи Регулярного Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2019-2020 годов.

В рамках первых двух этапов акции «Болей за хоккей!» были награждены 64 клиента Банка.

В настоящее время проходит третий тур акции, который продлится по 31 декабря 2019 года. Для того чтобы принять участие в акции «Болей за хоккей!», необходимо в течение периода действия акции оплачивать товары и услуги бизнес-картой Mastercard Банка УРАЛСИБА. При этом минимальная сумма одной транзакции должна составлять не менее 100 рублей, а общий объем трат по бизнес-карте за календарный месяц должен составлять не менее 15 000 рублей.

Узнать подробности акции «Болей за хоккей!» можно в отделениях Банка, по телефону горячей линии для юридических лиц 8 800 700 77 16, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

ИСТОЧНИК KP.RU