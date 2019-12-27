Пострадавшие при жесткой посадке МИ-8 могут получить до 2 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 06:20 2019-12-27T06:20:03+03:00

Размер выплаты зависит от полученных при ЧП в Красноярском крае травм

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Страховщики собираются выплатить компенсации пострадавшим при жесткой посадке МИ-8 в аэропорту Байкита. Напомним, ЧП в Эвенкийском районе Красноярского края произошло в среду, 25 декабря. Вертолет компании «Красавиа», на борту которого был 21 пассажир и 3 члена экипажа, после взлета попал в снежный вихрь и упал, повредив хвостовую балку и лопасти несущего винта. Пострадали 16 человек, больше всех досталось командиру воздушного судна. К счастью, все выжили, однако у людей травмы (средняя степень тяжести).

Накануне президент Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Игорь Юргенс заявил, что пассажиры могут рассчитывать на компенсации. Для получения выплат необходимо написать заявление и предоставить пакет документов (паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, документ от перевозчика о произошедшем событии и документы из медучреждения с указанием характера полученных травм, диагноза и периода нетрудоспособности).

Добавим, что размер компенсации рассчитывается, исходя из степени полученных травм.

- Например, за перелом бедра положена выплата до 300 тысяч рублей, за переломы конечностей – от 60 до 300 тысяч в зависимости от места перелома и степени тяжести травмы, при этом минимальная травма – ушибы или ссадины – оценивается в 1 тысячу рублей. За несколько травм выплаты суммируются в пределах 2 миллионов рублей, - сообщили в Национальном союзе страховщиков.

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- Если бы вертолет поднялся метров на 5-10, жертв было бы не избежать, - рассказал корреспонденту «Комсомольской правды» - Красноярск источник, знакомый с ситуацией (подробности).

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ЧП на севере Красноярского края: вертолет Ми-8 компании «Красавиа» совершил жесткую посадку. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, все случилось в среду, 25 декабря в эвенкийском селе Байкит (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU