Ученые СО РАН запустили третью систему мониторинга воздуха в Красноярске

СЕГОДНЯ 03:31 2019-12-27T03:31:34+03:00

Она включает в себя более 20 станций

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Еще одна система мониторинга воздуха появилась в Красноярске - о ней официально сообщили ученые красноярского центра СО РАН. Информацию о загрязнении сейчас фиксируют более 20 станций, которые распределены по всему Красноярску. Ознакомиться с данными можно на новом сайте. Станции сертифицированы и откалиброваны.

- Они регистрируют характеристики атмосферы и через сотовую сеть передают эту информацию в централизованную базу данных, - пояснили принцип работы устройств в научном центре.

В дальнейшем количество станций увеличат. К слову, каждая из них фиксирует температуру, влажность воздуха, давление и концентрацию взвешенных частиц. Последнее очень опасно для здоровья человека, поскольку мелкая пыль может содержать ядовитые вещества. Зеленый, желтый, красный - уровень загрязнения в воздухе Красноярска помечается разными цветами. Данные станции передают ученым для анализа.

ИСТОЧНИК KP.RU