После прорыва дамбы на золотодобывающем прииске в Красноярском крае суд приостановил деятельность компании «Сисим»

СЕГОДНЯ 16:00 2019-12-26T16:00:36+03:00

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Прорыв каскада дамб на реке Сейбе в Курагинском районе Красноярского края произошел в ночь на 19 октября этого года. 17 человек погибли, еще трое числятся пропавшими без вести. Их поиски временно приостановлены до весны. Окружающей среде был нанесет ущерб в размере 363,5 миллионов рублей, которые золотодобывающая компания «Сисим» должна возместить. Гендиректор компании, а также начальник и мастер участка находятся под стражей.

Стало известно, что на днях Курагинский районный суд вынес сразу три постановления в отношении компании «Сисим» о приостановке деятельности с 22 ноября на трех участках, где работы продолжаются:

- в верховьях реки Сисим (правый приток Енисея) в 25 км северо-восточнее города Артемовска, на 60 суток до 21 января 2020 года;

- на участке недр Сисимского дражного полигона сроком на 70 суток до 31 января 2020 года;

- в бассейне реки Большая Сейба в 45 км северо-восточнее Артемовска, на 90 дней до 20 февраля 2020 года.

Все материалы по теме читайте здесь: Прорыв дамбы на золотодобывающем прииске в Красноярском крае. Погибли люди

ИСТОЧНИК KP.RU