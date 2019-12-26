Новый хирургический центр построят для красноярской больницы № 20

СЕГОДНЯ 15:42 2019-12-26T15:42:47+03:00

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Красноярская межрайонная клиническая больница № 20 является самым крупным медицинским учреждением правобережья. Тем не менее, ее мощностей недостаточно для того, чтобы закрыть все потребности жителей прикрепленных к ней районов в качественной медицинской помощи. Об этом сегодня, 26 декабря, говорилось на совещании в краевом минздраве.

На сегодняшний день мощность больницы: 975 круглосуточных коек (включая 28 реанимационных), 72 места в дневных стационарах, 16 операционных столов. С учетом нового корпуса мощность составит 1204 круглосуточных коек, 212 мест в дневных стационарах и 27 операционных залов, а количество реанимационных мест в отделениях анестезиологии и реанимации возрастет до 96.

Также там появятся новые отделения: консультативно-диагностическая поликлиника, стационарное отделение скорой медпомощи для приема экстренных пациентов (на 400 посещений в сутки), отделения нейрохирургии, урологии и травматологии и ортопедии для взрослых, отделение гнойной хирургии, пять отделений гинекологии, городской панкреатологический центр, отделение восстановительного лечения. На разработку проектно-сметной документации бюджетом края уже выделены 100 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU