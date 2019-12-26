2019-12-26T13:58:23+03:00
Спорт

Чемпионат России по фигурному катанию в Красноярске начался с четверных прыжков

Из 17 участников короткой программы только трое не включили в свои программы высокой сложности
Татьяна АРОНОВА
Поделиться:
Лидер в короткой программе Максим Игнатов: "На льду было жарко".Лидер в короткой программе Максим Игнатов: "На льду было жарко".Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Первыми на красноярский лед вышли мужчины. И практически у каждого в запасе один, а то и два четверных прыжка. Но заявить не значит сделать. Были и падения, и неточности, прокатом недовольна даже первая тройка, что уж говорить об остальных.

Первая тройка, Макар Игнатов, Андрей Мозалев и Петр Гуменник рассказали журналистам, что о местах не думали, думали о прокате и о том, что короткая программа – лишь малая часть того, что предстоит сделать в произвольной программе.

- Зрителей на трибунах не так много, мы понимаем, что все на девочек придут, но обиды никакой нет и не может быть, они делают фантастические вещи, - сказал лидер в короткой программе Макар Игнатов.

- Мы постараемся исправить ситуацию, - добавил Андрей Мозалев.

В произвольной программе тройка лидеров выйдут на лед последними. Сегодня по медицинским показаниям снялся с соревнований Глеб Лутфуллин, возможно, именно по состоянию здоровья он не показал высокий результат в короткой программе.

Но у зрителей свои критерии, оценки они выставляют мягкими игрушками! Сегодня в топе продаж – деды морозы и мыши, к стати, все – красноярского производства! Приз зрительских симпатий сегодня получили Даниил Самсонов, Сергей Воронов, Андрей Мозалев – именно им кричали с трибун «Молодец!» и бросали мягкие игрушки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Чемпионат по фигурному катанию в Красноярске - 2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Красноярском крае установили барьеры для машин с отрывной консолью
Чемпионат России по фигурному катанию в Красноярске начался с четверных прыжков
В Красноярском крае экс-депутат попался на незаконной рубке леса
ДТП под Красноярском: столкнулись влобовую два грузовика, водители в больнице
В Туве хулиган с особой жестокостью убил мужчину на глазах его жены и ребенка
Нетрезвых красноярцев в новогоднюю ночь не пустят на городские елки
ВТБ запускает цифровую карту
В Красноярске на Каче снесут несколько деревянных домов ради постройки новой высотки
Анна Щербакова готовится прыгнуть три четверных на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске
В Красноярске нашли одиннадцать опасных горок и засыпали песком
Красноярцам рассказали, чем опасен маникюр и педикюр
Елизавета Туктамышева покажет 11 тройных прыжков на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске
Новым руководителем пресс-службы губернатора Красноярского края назначили политтехнолога Максима Кудрявцева
Алена Косторная не заявила четверные прыжки на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске
В Красноярске суд продлил домашний арест советнику губернатора Антону Натарову
В Красноярске третий день ищут пропавшую девочку-тинейджера