Чемпионат России по фигурному катанию в Красноярске начался с четверных прыжков

СЕГОДНЯ 13:58 2019-12-26T13:58:23+03:00

Из 17 участников короткой программы только трое не включили в свои программы высокой сложности

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Первыми на красноярский лед вышли мужчины. И практически у каждого в запасе один, а то и два четверных прыжка. Но заявить не значит сделать. Были и падения, и неточности, прокатом недовольна даже первая тройка, что уж говорить об остальных.

Первая тройка, Макар Игнатов, Андрей Мозалев и Петр Гуменник рассказали журналистам, что о местах не думали, думали о прокате и о том, что короткая программа – лишь малая часть того, что предстоит сделать в произвольной программе.

- Зрителей на трибунах не так много, мы понимаем, что все на девочек придут, но обиды никакой нет и не может быть, они делают фантастические вещи, - сказал лидер в короткой программе Макар Игнатов.

- Мы постараемся исправить ситуацию, - добавил Андрей Мозалев.

В произвольной программе тройка лидеров выйдут на лед последними. Сегодня по медицинским показаниям снялся с соревнований Глеб Лутфуллин, возможно, именно по состоянию здоровья он не показал высокий результат в короткой программе.

Но у зрителей свои критерии, оценки они выставляют мягкими игрушками! Сегодня в топе продаж – деды морозы и мыши, к стати, все – красноярского производства! Приз зрительских симпатий сегодня получили Даниил Самсонов, Сергей Воронов, Андрей Мозалев – именно им кричали с трибун «Молодец!» и бросали мягкие игрушки.

ИСТОЧНИК KP.RU