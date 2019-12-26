В Красноярском крае экс-депутат попался на незаконной рубке леса

СЕГОДНЯ 13:25 2019-12-26T13:25:33+03:00

К тому же еще и бывший руководитель лесничества

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В суд передано еще одно уголовное дело по факту незаконной вырубки лесных насаждений. На этот раз обвиняемый – экс-депутат Ачинского района, а еще – экс-руководитель Большеулуйского и Ачинского лесничеств Игорь Трикман. Ему грозит до 7 лет лишения свободы, сообщает ИА «Запад24».

По версии следствия обвиняемый в конце 2017 – начале 2018 года организовал вырубку леса в Южно-Кытатском участковом лесничестве Большеулуйского района. Ущерб государству от его действий составил 7,2 миллиона рублей. Однако для того, чтобы скрыть нарушение закона, с подачи Трикмана местные власти изменили статус участка на землю сельхозназначения.

В апреле 2019 года срок действия трудового договора с обвиняемым закончился, он лишился своего поста. А в октябре его задержали. Задержание Трикмана производили сотрудники краевого УФСБ и краевой полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU