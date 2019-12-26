СЕГОДНЯ 11:18 2019-12-26T11:18:33+03:00

ДТП под Красноярском: столкнулись влобовую два грузовика, водители в больнице. Фото: "ЧП Красноярск"

Один из них выехал на чужую полосу

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ДТП под Красноярском произошло минувшей ночью, около 23 часов на 5-м километре автодороги Верхняя Бирюса – Зеледеево – Ибрюль, сообщает «ЧП Красноярск» со ссылкой на очевидцев и информацию ГИБДД.

Предварительно установлено, что 23-летний водитель управлял автомобилем «Митсубиши Кантер». Выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, там столкнулся с «Исузу Форвард», за рулем которого находился 47-летний мужчина.

Удар был мощным, у обоих грузовиков искорежены кабины, водителей пришлось вырезать изнутри спасателям. Они получили травным различной степени тяжести и доставлены в больницу. После аварии на месте до утра работали дорожные инспекторы, движение по трассе было заблокировано.

Судя по комментариям, на этой трассе аварии происходят довольно часто. Автомобилисты жалуются, что ее редко чистят и еще реже посыпают противогололедными материалами.

ИСТОЧНИК KP.RU