Нетрезвых красноярцев в новогоднюю ночь не пустят на городские елки

СЕГОДНЯ 10:10 2019-12-26T10:10:43+03:00

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Информация для тех красноярцев, кто любит отмечать новогодние праздники с большой дозой горячительных напитков. Полицейские предупреждают: граждан, пришедших в нетрезвом состоянии на новогодние елки и в другие многолюдные места, пропускать не будут. Так что извините, но придется вернуться домой. Кроме того, не пустят и тех, у кого с собой будут напитки в стеклянной таре, или предметы, которые можно использовать в качестве оружия.

В пресс-службе городской полиции «Комсомольской правде»-Красноярск прокомментировали:

- На улицах, в местах массового скопления людей на протяжении всех январских праздников, а также во время Рождественских служб, сотрудники полиции будут обеспечивать охрану общественного порядка. До начала мероприятий осмотрят все прилегающие территории. Допускать красноярцев и гостей города будут после досмотра с металлодетекторами. Так что просьба отнестись с пониманием.

Добавим, что в праздничные дни будет перекрытие улиц и ограничение дорожного движения. Где и когда, «КП» сообщит позднее.

ИСТОЧНИК KP.RU