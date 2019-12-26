В Красноярске на Каче снесут несколько деревянных домов ради постройки новой высотки

СЕГОДНЯ 09:40 2019-12-26T09:40:38+03:00

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В центре Красноярска снесут несколько деревянных домов ради постройки новой высотки. Глава города утвердил проект межевания участка площадью 1,58 гектаров в границах улиц Ады Лебедевой, Перенсона, Коммунистической и Вейнбаума. Здесь разрешено возвести жилой дом от 9 этажей, но с ограничением: не выше 30 метров.

Возможно, ограничение связано с тем, что рядом находится знаменитая часовня Параскевы Пятницы, новое здание не должно закрывать вид на нее. Сроки проектирования и строительства – до 2022 года. Предполагаемая площадь будущего жилого дома – 11,1 тысячи квадратных метра. Из них две трети квартиры, остальная площадь – коммерческая.

Район реки Качи в историческом центре города давно вызывает интерес у инвесторов и застройщиков. Сейчас здесь находятся деревянные дома, часть из которых уже заброшена из-за ветхости. Постепенно район осваивается. Наверняка у многих архитекторов уже есть в запасе интересные идеи. Например, архитектурное бюро Бальцера еще несколько лет назад предложило построить жилой комплекс «Северные ворота».

ИСТОЧНИК KP.RU