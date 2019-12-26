Красноярцам рассказали, чем опасен маникюр и педикюр

СЕГОДНЯ 07:39 2019-12-26T07:39:55+03:00

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Специалисты краевого управления Роспотребнадзора рассказали, чем может быть опасна такая услуга, как ногтевой сервис – маникюр и педикюр. Во время процедуры мастер нечаянно может повредить кожный покров пациента и тот рискует подхватить гепатит, ВИЧ и другие инфекции.

По закону мастер обязан проходить регулярные медицинские осмотры и иметь трудовую книжку. А вот и правила, которые диктует СанПиН: мастер обязан мыть руки до и после процедуры, стерилизовать все инструменты и хранить их в стерилизационных упаковочных материалах. Никаких коробок, салфеток, полотенец и косметичек для хранения. Клеенчатый чехол подушки, которую подкладывают под ноги, необходимо дезинфицировать после каждого клиента или использовать одноразовые чехлы.

- Потребители, у которых возникают вопросы по соблюдению санитарных требований в студиях ногтевого сервиса, могут обратиться в Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю по адресу: 660049, Красноярск, улица Каратанова, 21 и в его территориальные отделы, - прокомментировали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU