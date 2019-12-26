Новым руководителем пресс-службы губернатора Красноярского края назначили политтехнолога Максима Кудрявцева

СЕГОДНЯ 07:21 2019-12-26T07:21:42+03:00

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Новым руководителем пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края стал Максим Кудрявцев. По специализации он – политтехнолог, известный в политических кругах региона по прошлым выборным кампаниям.

Соответствующее распоряжение о назначении подписано губернатором Александром Уссом накануне, 25 декабря. А уже сегодня, 26 декабря, Кудрявцев приступил к своим обязанностям. А вот его обещание, которое он дал на своей странице в «Фейсбуке»:

- «Программное» заявление: свою работу буду строить на принципе максимальной открытости. Первоочередной задачей стоит увеличение каналов коммуникации и информирования о работе губернатора и правительства (те самые, обещанные на пресс-конференции, аккаунты в соцсетях).

Также новый пресс-секретарь губернатора сообщил, что, цитируем, «с уважением и большим вниманием относится к любой конструктивной критике, даже если в корне с ней не согласен».

Добавим, что предшественница Максима Кудрявцева Елена Уляшева покинула свой пост и перешла на другую работу. Теперь она возглавляет «7 канал».

ИСТОЧНИК KP.RU