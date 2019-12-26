2019-12-26T07:21:42+03:00
Общество

Новым руководителем пресс-службы губернатора Красноярского края назначили политтехнолога Максима Кудрявцева

Распоряжение уже подписано
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Новым руководителем пресс-службы губернатора Красноярского края назначили политтехнолога Максима Кудрявцева. Фото: личная страница в "Фейсбуке"Новым руководителем пресс-службы губернатора Красноярского края назначили политтехнолога Максима Кудрявцева. Фото: личная страница в "Фейсбуке"
Изменить размер текста:

Новым руководителем пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края стал Максим Кудрявцев. По специализации он – политтехнолог, известный в политических кругах региона по прошлым выборным кампаниям.

Соответствующее распоряжение о назначении подписано губернатором Александром Уссом накануне, 25 декабря. А уже сегодня, 26 декабря, Кудрявцев приступил к своим обязанностям. А вот его обещание, которое он дал на своей странице в «Фейсбуке»:

- «Программное» заявление: свою работу буду строить на принципе максимальной открытости. Первоочередной задачей стоит увеличение каналов коммуникации и информирования о работе губернатора и правительства (те самые, обещанные на пресс-конференции, аккаунты в соцсетях).

Также новый пресс-секретарь губернатора сообщил, что, цитируем, «с уважением и большим вниманием относится к любой конструктивной критике, даже если в корне с ней не согласен».

Добавим, что предшественница Максима Кудрявцева Елена Уляшева покинула свой пост и перешла на другую работу. Теперь она возглавляет «7 канал».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Красноярске нашли одиннадцать опасных горок и засыпали песком
Красноярцам рассказали, чем опасен маникюр и педикюр
Елизавета Туктамышева покажет 11 тройных прыжков на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске
Новым руководителем пресс-службы губернатора Красноярского края назначили политтехнолога Максима Кудрявцева
Алена Косторная не заявила четверные прыжки на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске
В Красноярске суд продлил домашний арест советнику губернатора Антону Натарову
В Красноярске третий день ищут пропавшую девочку-тинейджера
Мэрия выясняет, куда торговые центры Красноярска вывозят мусор
В Красноярске мужчина упал под колеса автомобиля
Решается судьба старейшего в Красноярске завода – электровагоноремонтного
В Красноярске начинается чемпионат России по фигурному катанию. Как добраться до «Платинум Арены»?
Красноярцы спасли раненного браконьером редкого орла
В Абакане скрутили мужчину, ударившего ножом в грудь знакомую
Зараженную кишечной палочкой икру обнаружили в Красноярске
Евгения Медведева заявила четыре каскада прыжков на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске
Празднуя освобождение из колонии, мужчина насмерть забил соседа разделочной доской
Висел на лоскутке кожи. 8-летней девочке оторвало палец в бассейне Красноярска
Александра Трусова заявила пять четверных прыжков на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске
Из 16 человек при падении вертолета на севере Красноярского края сильнее всех пострадал командир
Сумма кредитных соглашений ВТБ по «Программе 1764» превысила 100 млрд рублей
Руководитель пресс-службы губернатора Красноярского края возглавила «7 канал»
Елка без опасности: топ-3 рисков новогодних каникул
Бэби-бумеры бьют рекорды по темпу роста интернет-трафика в сети Tele2
ВТБ презентовал корпоративную универсальную карту для клиентов крупного бизнеса
Босиком по снегу тушил пожар. Полицейский помог оказавшемуся в беде погорельцу
В Красноярском крае водитель всмятку разбил машину о грузовик и погиб
Террористов из «спящей» ячейки в Красноярске отправили в колонию