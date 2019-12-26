2019-12-26T06:43:20+03:00
Происшествия

В Красноярске суд продлил домашний арест советнику губернатора Антону Натарову

Еще на три месяца
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске суд продлил домашний арест советнику губернатора Антону Натарову. Фото: соцсетиВ Красноярске суд продлил домашний арест советнику губернатора Антону Натарову. Фото: соцсети
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В Красноярске суд Железнодорожного района продлил на три месяца домашний арест советнику губернатора края Антону Натарову – до 14 марта 2020 года, сообщает «ТВК Красноярск» со ссылкой на пресс-службу суда.

Напомним, Натарова-младшего (он – сын депутата Госдумы Сергея Натарова) задержали 15 марта, его подозревают сразу по двум статьям: мошенничество и растрата средств регионального отделения ЛДПР. Одновременно с ним был задержан и бухгалтер красноярского отделения партии Денис Бундюк.

По версии следствия, Бундюк и Натаров способствовали назначению своих знакомых на должности гендиректора курируемого ими предприятия и директора дочерней компании. Также их обвиняют в хищении бюджетных средств муниципальной компании в Игарке в особо крупном размере. Подконтрольные им СМИ заключали фиктивные платные договоры на написание материалов, которые так и не вышли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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