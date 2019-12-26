В Красноярске третий день ищут пропавшую девочку-тинейджера

СЕГОДНЯ 06:30 2019-12-26T06:30:15+03:00

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В Красноярске третий день ищут ушедшую из дома 13-летнюю девочку. По информации волонтеров организации «Поиск пропавших детей – Красноярск» Ульяна Алексеенко ушла из дома 24 декабря, около 16 часов. Живет на улице Ползунова, 14. И до настоящего времени о ее местонахождении ничего не известно. Поэтому нужна помощь любого, кто мог ее видеть, телефоны – ниже.

Приметы Ульяны. Выглядит старше своего возраста, на 15 – 16 лет, рост 156-160 сантиметров, глаза карие, волосы темно-русые со светлым мелированием, стрижка в настоящее время – каре. Была одета в розовую куртку, черные колготки и черную классическую юбку, плюс черный шарф-труба. На ногах черные лайковые сапоги. С собой джинсовый рюкзачок.

Подписчики волонтеров сообщили, что девочку видели 24 декабря около 21 часа на елке возле ДК 1 мая в компании парня, с ними были две собаки.

Телефоны для связи, куда можно позвонить с информацией о пропавшей:

- (391) 262-11-77 – дежурная часть отдела полиции № 4

- 8-950-99-66-066 – волонтеры (круглосуточно).

ИСТОЧНИК KP.RU