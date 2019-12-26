Мэрия выясняет, куда торговые центры Красноярска вывозят мусор

СЕГОДНЯ 05:53 2019-12-26T05:53:21+03:00

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Несколько крупных торговых центров не заключили договоры с региональными операторами на вывоз мусора. Становится непонятным, каким образом и куда они вывозят и утилизируют отходы. Администрация города намерена это выяснить.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, служба городовых совместно с левобережным оператором и министерством экологии проверила наличие договоров на вывоз отходов и выяснила, что таковых нет у ТРК «ПокровSky» и ТЦ «Взлетка Сити».

По словам начальник отдела службы городовых Евгении Погонышевой, такое нарушение наказывается штрафом на должностных лиц до 30 тысяч рублей, на юридических лиц – от 100 до 250 тысяч рублей. А может быть приостановлена деятельность на срок до 90 суток.

Отметим, что по федеральному закону с января этого года все организации, учреждения и жители частного сектора обязаны заключать договоры на вывоз мусора с региональным оператором. В Красноярске их два. Телефоны:

- левобережный оператор – ООО «Красноярская рециклинговая компания» – 8 800 355 56 37, kras-tko.ru.

- правый берег обсуживает ООО «РостТех», 270-55-55, www.rosttech.online.

ИСТОЧНИК KP.RU