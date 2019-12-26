2019-12-26T04:31:23+03:00
Спорт

В Красноярске начинается чемпионат России по фигурному катанию. Как добраться до «Платинум Арены»?

Изучаем возможности и варианты
Татьяна РЯБИНИНА
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Увидеть Евгению Медведеву на красноярском льду - это реально!Увидеть Евгению Медведеву на красноярском льду - это реально!Фото: Мария ЛЕНЦ
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С 26 по 29 декабря – в Красноярске впервые пройдет чемпионат России по фигурному катанию. Как прошла жеребьевка на короткую программу, смотрите здесь.

Соревнования будут проводиться в спортивно-зрелищном комплексе «Платинум Арена Красноярск», который вмещает более семи тысяч зрителей. На самом деле, зрителей может быть и больше, поскольку билеты продаются на весь соревновательный день и будет возможность выйти из комплекса, передать билет родственникам или знакомым.

Официально никаких транспортных ограничений не будет. Однако парковки в районе «Платинум Арены» смогут принять около 1,5 тысяч машин, следовательно, делаем вывод: лучше воспользоваться общественным транспортом.

Такси может подъехать достаточно близко к комплексу, практически ко входу.

На маршруте 31, который проходит через «Платинум Арену», количество автобусов будет больше на 3, а интервалы движения сократятся до 7 минут. Также на городском транспорте можно добраться до ост. Лесоперевалочная база на ул. Свердловской и пройти пешком минут десять. Через эту остановку проходят 5 автобусных маршрутов: № 19, 37, 50, 78, 80.

Еще один вариант – городская электричка. Накануне чемпионата открылась новая остановочная платформа городской электрички «Платинум Арена». Он нее до входа ровно 300 метров. И что очень важно – эта платформа находится на участке Транссибирской магистрали, поэтому абсолютно все городские поезда будут там останавливаться, а это 19 электропоездов. Для сравнения: через ближайшую платформу «Тихие зори» проходит всего 6 поездов. Расстояние от станции Красноярск до «Платинум Арены» электропоезд преодолевает за 8 минут.

Этот вариант интересен еще и тем, что новая остановка «Платинум Арена» находится на 20-метровой высоте над Енисеем и расположена вблизи двух мостов – автомобильного и железнодорожного. Поэтому не исключено, что она станет еще одной смотровой площадкой Красноярска.

Уточнить расписание движения электропоездов можно на сайте «Краспригорода» www.kraspg.ru, в мобильных приложениях «Яндекс.Электрички» или «Краспригород», а также по телефону единого информационного сервисного центра ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00».

ИСТОЧНИК KP.RU

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