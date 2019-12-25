Красноярцы спасли раненного браконьером редкого орла

СЕГОДНЯ 16:02 2019-12-25T16:02:53+03:00

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На трассе под Красноярском спасли раненого орла, занесенного в Красную книгу. Его историю рассказал канал ТВК со ссылкой на минэкологии края.

Редкую птицу с поврежденным крылом обнаружил один из водителей. Он привез ее прямо в минэкологии края. Как оказалось, это был орел-могильник.

- Эксперты-орнитологи осмотрели найденыша и поняли: у него перелом кости правого крыла со смещением. А в кости была дробь.

То есть птица стала жертвой охотников. Орла передали в «Роев ручей». Его лечением и реабилитацией занялись специалисты зоопарка. Скорее всего, больше летать он не сможет, поэтому выживет только в неволе.

КОНКРЕТНО

Сведения о браконьере передадут в полицию. Ему грозит лишение свободы или принудительные работы на срок до 4 лет. Плюс штраф – до миллиона рублей.

Если вы нашли раненых животных или их детенышей, обязательно сообщите в минэкологии по одному из номеров: 227-72-59 или 266-82-90.

Учтите: брать на руки, кормить, приносить домой их нельзя. Это может навредить животному, помешать ему вернуться в дикую природу.

ИСТОЧНИК KP.RU